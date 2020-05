Acompanhe tudo o que se passa no mercado do Campeonato de Portugal

Novidades no Pedras Rubras, Fontinhas, Alverca e Vianense.

Pedras Rubras já tem treinador

Pedro Dias é o novo treinador do Pedras Rubras, clube que esta temporada competiu na Série B do Campeonato de Portugal. O técnico, de 32 anos, orientava a equipa B dos maiatos tendo também sido adjunto da formação principal para além de passagens pelos Sub-17 e Sub-19 do clube. Pedro Dias prepara-se, portanto, para se estrear numa competição nacional.

Fontinhas tem reforço para a baliza

O Fontinhas, clube da Série C do Campeonato de Portugal, garantiu a contratação do guarda-redes Rafa Santos. O brasileiro, de 26 anos, representou o Águeda durante esta temporada, além de já ter passado, em Portugal, por Sertanense, Oriental, Juventude de Évora, Quarteirense, Elvas e Perolivense.

Alverca assegura cara nova de peso

O Alverca assegurou a contratação de mais um reforço para atacar o CdP da próxima época. Felipe Ryan, médio-ofensivo de 23 anos, era dos jogadores com mais mercado no CdP, tendo-se destacado esta época no Real Massamá, onde apontou dez golos em 23 jogos. Ricardo Rodrigues, ex-Estoril e com passagem pelo Aves, também é reforço. Os dois jogadores juntam-se às entradas de Carlitos (ex- Olhanense) e Rui Pereira (ex- Mafra).

Vianense segura dois jogadores

O Vianense, clube que estava na liderança da AF Viana do Castelo à data da paragem das competições distritais e que, por isso, vai participar no Campeonato de Portugal na próxima temporada, já está a preparar a época que se avizinha e, desta forma, renovou contrato com o guarda-redes Zaha e com o médio goleador Fábio Sequeira.