"ABC da Bola" da AF Porto também já está na Maia

Iniciativa visa aumentar a prática desportiva nas escolas.

José Manuel Neves, presidente da Associação de Futebol do Porto, esteve esta segunda-feira presente na Escola Básica do Paço, do Agrupamento de escolas de Pedrouços, na Maia, para assinar mais um protocolo "ABC da Bola".

A iniciativa, que contou com a presença de Hernâni Ribeiro, vereador do desporto da Câmara Municipal da Maia, e Sérgio Almeida, diretor do Agrupamento de Escolas de Pedrouços, visa aumentar a prática desportiva nas escolas, e irá contar com a participação dos 18 concelhos do distrito do Porto. "É com enorme prazer que estou nesta escola, a quinta das 18 dos 18 concelhos do distrito do Porto, onde a Associação de Futebol do Porto está presente para assinar este protocolo", afirmou, reforçando que o intuito passa por modificar a tendência no nosso país. "Portugal é dos países onde menos desporto se pratica. E nós estamos hoje aqui para formalizar que no currículo passe a constar que o futebol e o futsal estejam presentes", explicou, agradecendo a todos os que "mostraram total abertura e disponibilidade" para esta causa.

Dentro dos objetivos, o presidente da maior associação distrital e regional de futebol do país referiu que é também uma prioridade tornar o desporto mais inclusivo e com a capacidade de atrair todas as pessoas para a sua prática. "Queremos que mais mulheres venham para o desporto. Cerca de 52 por cento da população portuguesa é feminina e apenas seis por cento da população portuguesa pratica desporto federado", advertiu, lembrando que Portugal tem um quadro elevado de crianças obesas, devido, em grande parte, à "ausência de uma alimentação saudável e da prática desportiva".