"Abandonarei a presidência no fim da época. Acho que vou continuar como treinador"

Hélder Ferreira é o presidente e também o treinador do Pêro Pinheiro, que arrancou a fase de subida do Campeonato de Portugal com uma vitória, por 2-1, frente ao Lusitano de Évora.

Além disso, na temporada passada, o Pêro Pinheiro qualificou-se para a etapa de promoção, mas ficou fora dos lugares de acesso à Liga 3.

Além disso, há outro pormenor bem peculiar no emblema de Sintra: o presidente Hélder Ferreira acumula essas funções com o cargo de treinador, apesar de a parte diretiva estar para acabar. "Abandonarei a presidência no fim da época. Já estou a preparar a sucessão. Acho que vou continuar como treinador. Tirei o nível 3, e não foi com a ideia de ser diretor", explica.

A aventura de liderar o clube começou em 2012. "Fiz 16 épocas no Pêro Pinheiro como jogador. Em 2012/13, fui convidado para ser treinador, mas, à última da hora, por motivos profissionais, o candidato a presidente não pôde assumir o cargo e fiquei a liderar uma Comissão Administrativa. Mais tarde [em 2021], vieram ter comigo para pegar no clube e para não o deixar num vazio. Tenho consciência de que é uma situação incomum. Houve adeptos do Lusitano de Évora, no último domingo, que me vieram fazer várias perguntas sobre como é acumular os cargos", conta.

Em campo, as coisas correm bem, e é por isso que Hélder Ferreira mantém a dupla função. "Sempre disse que, se as coisas desportivamente não estivessem a correr bem, saía como treinador e ficava como presidente. Primeiro está o clube, mas, como as coisas estão a correr bem, não está a ser difícil", comenta.

Ora, com o início vitorioso nesta fase de subida à Liga 3, conseguirá o Pêro Pinheiro chegar ao terceiro escalão? "Estamos a exceder todas as expectativas, todavia, só podemos pensar jogo a jogo. Não é uma obsessão subirmos, queremos apenas dignificar o clube da melhor maneira", sublinha. Voltando à parte administrativa, o facto de trabalhar por conta própria permite-lhe deslocar-se ao clube com mais facilidade até porque, afirma, há "muitos assuntos" para resolver todos os dias. "Saio de lá muitas vezes às 22h30/22h45. É muito mais fácil trabalhar com um sorriso a cara quando ganhamos do que trabalhar numa semana triste, depois de uma derrota", completa.