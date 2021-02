A redenção de Rui Faria: depois do lance insólito, um golo decisivo

Central deu a vitória ao Vilaverdense frente ao Cerveira.

Rui Faria, central do Vilaverdense (série A do C. Portugal) - que na semana passada tinha marcado um insólito autogolo frente ao Vianense e que motivou, inclusive, um comunicado do clube para "condenar as injúrias, ataques sem fundamento e injustiças" ao defesa -, deu a vitória no jogo em Cerveira.

O defesa foi decisivo ao apontar o único golo da partida, na segunda parte, e com a equipa reduzida a dez jogadores. O festejo, emotivo e difundido nas redes sociais, reuniu toda a equipa em torno do jogador.