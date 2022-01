A melhor defesa dos campeonatos nacionais anima sonho em Santo Tirso

Três golos sofridos em 13 jogos é registo ímpar nas provas nacionais, marca que tem sido acompanhada de uma retoma na Série B.

Meia dezena de triunfos nas últimas sete jornadas e um total de nove sem perder fazem com que o Tirsense esteja a atravessar a melhor fase da temporada. O primeiro triunfo surgiu logo na ronda inaugural da Série B do Campeonato de Portugal, no entanto, seguiram-se cinco partidas de jejum, com quatro empates e um desaire.

A retoma é real e, além disso, os jesuítas têm um registo defensivo de respeito, com três golos sofridos em 13 encontros. Contas feitas, é em Santo Tirso que mora a melhor defesa dos campeonatos nacionais do país, feito que orgulha o treinador Leandro Pires. "Somos muito competentes nesse aspeto. De facto, atravessamos o nosso melhor momento em termos de resultados", reconhece.

No reverso da medalha estão os nove golos marcados, que fazem dos nortenhos o segundo pior ataque do agrupamento. "Não temos sido tão eficazes no ataque. Podíamos ter mais golos, porém, temos sentido dificuldades para materializar as oportunidades. Prefiro marcar mais golos, mas gosto que as minhas equipas sejam defensivamente equilibradas. Acredito bastante nos jogadores", salienta. A dois pontos do segundo posto, ocupado pelo Mirandela, que dá acesso à fase de subida, embora com menos um jogo, o Tirsense não está "sufocado" por pensamentos ambiciosos. "Isto é jogo a jogo. Não olhamos sufocados para o topo", atira.

Sete foram os pontos amealhados perante os candidatos Paredes, Mirandela e Amarante nas últimas três rondas, registo bem melhor do que o da primeira volta, com um ponto nestas partidas. Até ao final da prova, o Tirsense tem três jogos em casa e dois fora, sendo quatro diante de equipas que lutam pela permanência. "Isso de pouco vale. Os resultados em casa têm sido menos positivos. Este é um campeonato tão difícil que não podemos encarar o calendário como mais simples ou não", comenta.

Troca de Direção "não interferiu"

A época já estava a decorrer quando Ricardo Silva se demitiu da presidência do Tirsense, no início de novembro, situação que, garante Leandro Pires, não atrapalhou. "O clube tem um número significativo de diretores e não tem só uma cabeça. Não interferiu minimamente com a equipa", respondeu. O técnico, 42 anos, foi campeão da Liga e da Taça Revelação pelo Aves, mas não pensa a longo prazo na carreira. "Estou focado nos objetivos de hoje. Quero subir degrau a degrau, com solidez, e fazer um bom trabalho no Tirsense", concluiu.