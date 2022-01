A luta pela subida: só a Série A tem um fosso pontual

Segunda volta vai com uma jornada disputada e O JOGO fez um resumo da luta pelos dois primeiros lugares de acesso à fase de promoção

O Campeonato de Portugal está de volta no fim de semana que se avizinha e, com uma jornada da segunda volta disputada, O JOGO fez uma viagem de norte a sul para resumir como está a luta pelo acesso à fase de subida à Liga 3, prova para a qual se qualificam os dois primeiros de cada série, num total de 12 equipas, divididas em dois agrupamentos de seis, sendo que sobem os dois primeiros classificados de cada etapa de promoção.

Equilíbrio predomina em quase todo o lado, no entanto, Marítimo B e Vilaverdense levam a maior vantagem da competição, no agrupamento mais a norte. Série E é a mais imprevisível

Apesar de o panorama global no CdP indicar equilíbrio em quase todas as séries, mais a norte é onde há uma clara bipolaridade ditada por Marítimo B e Vilaverdense. Os madeirenses lideram com 30 pontos, seguidos dos minhotos, que têm 29, e uma vantagem de 14 pontos para Camacha, Vianense e Merelinense, terceiros. Só uma hecatombe afastará estas duas equipas da luta pela subida.

Na Série B, a conversa é outra: Mirandela e Paredes estão taco a taco no primeiro posto, com 22 pontos, e têm à perna o São Martinho, com 21 pontos. Amarante (18) e Tirsense (17) também sonham com algo mais. No polo oposto, nota para o Macedo de Cavaleiros que, com apenas um ponto, começa a traçar um caminho de regresso aos distritais.

Ainda a norte, mas agora sobretudo na região do Grande Porto, Leça, a grande surpresa da Taça de Portugal desta temporada, e Salgueiros comandam a Série C com 25 pontos. Os históricos têm a concorrência do outsider Castro Daire (22 pontos). Mais para trás estão Gondomar (19) e Espinho (14).

Marítimo B e Vilaverdense têm um avanço de 15 e 14 pontos, respetivamente, para o grupo dos terceiros classificados da Série A, formado por Camacha, Vianense e Merelinense

No centro do país encontra-se uma das principais sensações do CdP versão 2021/22. O Sertanense comanda a Série D com 24 pontos, lugar que "roubou" ao Fontinhas na jornada anterior, ao derrotar por 1-0 os açorianos, que agora são segundos, com menos dois pontos. Marinhense (19) e Peniche (18) estão no encalço. Um dos agrupamentos mais imprevisíveis é o da Série E: o Pêro Pinheiro chegou a ter uma vantagem confortável, porém, não ganha há dois jogos e tem a liderança presa por um ponto face a Sintrense, Belenenses e Loures. Do primeiro ao último (Ideal) há sete pontos de diferença.

Mais a sul mandam os algarvios. O Olhanense é líder com 23 pontos, o Moncarapachense tem 20 e depois vem o Pinhalnovense, com 19, assolado por salários em atraso, facto que não será alheio a dois empates seguidos que tiraram o emblema do distrito de Setúbal da zona de acesso à etapa de promoção. O Louletano (16) fecha o grupo dos clubes mais perto do topo. Contas de um CdP que nas próximas semanas promete encurtar o funil para os que almejam saltar de escalão.