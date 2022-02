O médio Diogo Ramalho leva cinco golos esta época e concilia o futebol com um curso de treino desportivo.

O Leça está muito perto de assegurar a passagem à fase de subida do Campeonato de Portugal e Diogo Ramalho, médio de 22 anos, tem sido uma das figuras na boa temporada do clube leceiro. Prova disso são os cinco golos em 22 jogos, que configuram, desde já, um recorde enquanto sénior. "Tenho jogado numa posição mais avançada e com liberdade. Está a ser a minha melhor época", reconhece.

Os bons desempenhos são conciliados com a faculdade. "Estou a tirar um curso de treino desportivo no ISMAI. Não é fácil, mas no primeiro semestre fiz as cadeiras todas. Vou às aulas de manhã, depois sigo para o treino e tento sair rápido para voltar à faculdade durante a tarde", confidenciou.

"Basta uma lesão para acabar o sonho de ser jogador e ter um curso dá-me outra segurança para quando acabar a carreira. Além disso, ajuda-me a ver o treino de forma diferente, a perceber o porquê de certas coisas e a desenvolver as minhas capacidades", acrescentou.

Em Leça não se pensa na fase de subida, mas Diogo Ramalho reconhece que o primeiro objetivo está próximo. "Acreditamos que vai ficar resolvido este fim de semana. Depois de lá estarmos, é jogo a jogo, mas sempre com a ideia que é possível [a subida]. A Liga 3 é o lugar que o Leça já merecia na época passada", sublinhou.

Na Taça de Portugal, o conjunto orientado por Luís Pinto só foi travado nos quartos de final, pelo Sporting. "Foi uma boa oportunidade para promovermos o plantel e a equipa técnica. Não foi sorte eliminar equipas da Liga Bwin", frisou.