Campeonato de Portugal, Série C, 6.ª jornada: Leça vence Valadares

Resultado do jogo atrasado da sexta jornada e classificação da Série C do Campeonato de Portugal

Quarta-feira, 1 dezembro

Valadares Gaia - Leça, 0-1

Classificação:

V E D GM GS V E D GM GS J V E D GM GS PTS

1 LEÇA 2 1 1 8 2 3 0 0 5 2 7 5 1 1 13 4 16

2 SALGUEIROS 3 0 0 5 2 2 1 1 4 5 7 5 1 1 9 7 16

3 CASTRO AIRE 2 1 1 5 3 2 0 1 4 3 7 4 1 2 9 6 13

4 ALVARENGA 2 2 0 5 2 1 0 2 2 4 7 3 2 2 7 6 11

5 GONDOMAR 2 0 2 10 4 1 1 1 2 2 7 3 1 3 12 6 10

6 VALADARES GAIA 2 1 1 6 2 0 1 2 2 4 7 2 2 3 8 6 8

7 SPORTING ESPINHO 2 0 1 4 2 0 2 2 1 4 7 2 2 3 5 6 8

8 UNIÃO 1919 0 2 0 1 1 1 1 3 5 7 7 1 3 3 6 8 6

9 GOUVEIA 1 0 3 4 6 0 2 1 0 5 7 1 2 4 4 11 5

10 FERREIRA AVES 1 1 1 2 2 0 0 4 1 14 7 1 1 5 3 16 4

8.ª jornada, 5 dezembro

Santa Cruz de Alvarenga - Salgueiros

Valadares Gaia - Gondomar

Ferreira Aves - Castro Daire

União 1919 - Leça

Gouveia - Espinho