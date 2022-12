Zé Eduardo trocou o Leixões pelo Varzim

Avançado brasileiro rescindiu com o clube de Matosinhos para depois assinar por uma época e meia pelo Varzim

Zé Eduardo é a nova aposta do Varzim para o ataque. O avançado brasileiro, de 23 anos, deixou o Leixões, acordando amigavelmente a rescisão do contrato, e assinou por uma época pelo clube da Póvoa de Varzim.

Esta é a primeira experiência de Zé Eduardo em Portugal. Com formação cumprida no América, de Natal (Brasil), clube que também representou como profissional, o ponta de lança defendeu ainda as cores do Vila Nova e Cruzeiro, contando nesta altura quatro golos e uma assistência em 18 jogos disputados pelos leixonenses.