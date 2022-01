Vitória de Setúbal soma três pontos e ganha terreno na Série B da Liga 3

Triunfo frente ao União de Santarém por 3-1.

O Vitória de Setúbal bateu o União de Santarém por 3-1, num jogo em atraso da quinta jornada da Série B da Liga 3, e subiu ao segundo lugar da tabela, em igualdade pontual com o Torreense e a sete pontos do líder U. Leiria.

Os sadinos precisaram de pouco mais de um minuto para abrir o marcador, com Zequinha a cruzar e Bruno Ventura a deixar para Varela, que rematou sem hipótese para o guardião adversário (2"). A vantagem foi aumentada aos 10", com Nuno Pinto a servir o cabeceamento certeiro de Zequinha. Ainda antes do intervalo os visitantes reduziram, por intermédio de Yago Cariello (45+1") e ganharam novo ânimo. O avançado brasileiro quase bisou e repôs a igualdade no marcador, mas o remate foi travado pelo guardião João Valido (59").

Apesar do elevado caudal ofensivo do U. Santarém, foi a equipa da casa quem voltou a marcar, na sequência de um contra-ataque rápido concluído por Varela, que atirou entre as pernas do guarda-redes para reforçar a vantagem (70").

Novamente com a tranquilidade do resultado, bastou aos sadinos gerir o jogo para conseguir os três pontos. O emblema setubalense soma três vitórias consecutivas, a melhor série da época.