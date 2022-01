Vítor Pisco começa esta segunda-feira a treinar na Oliveirense

Vítor Pisco deixa, assim, o Sertanense, que ocupa o 1.º lugar do Campeonato de Portugal série D, e ruma à Liga 3.

O médio Vítor Pisco é reforço da Oliveirense até final da temporada. O jogador de 25 anos chega do Sertanense, clube que representou desde o início da última temporada, e vai reencontrar-se com o treinador Fábio Pereira depois de ambos já terem trabalhado juntos no Trofense (2016/2017), Gafanha (2018/2019) e União da Madeira (2019/2020).

Natural da Trofa, o médio (centro e ofensivo) fez a sua formação no Bougadense, Trofense e Rio Ave e como sénior passou também pelo Sousense, Cinfães e Condeixa. Além-fronteiras teve uma experiência no Olympiacos Nicosia, do Chipre.

Vítor Pisco deixa, assim, o Sertanense, que ocupa o 1.º lugar do Campeonato de Portugal série D, e ruma à Liga 3, começando já hoje a treinar às ordens de Fábio Pereira.