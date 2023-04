Vítor Paneira: "Transportar para dentro de campo a onda dos adeptos"

Vítor Paneira quer mobilizar os adeptos para uma verdadeira final dos poveiros frente ao São João de Ver, este sábado, num duelo que pode ser decisivo na luta pela manutenção na Liga 3. Arbitragens preocupam treinador do histórico emblema

A três jornadas do final da Fase de Manutenção da Liga 3, o Varzim recebe este sábado (15h00) o São João de Ver e está obrigado a vencer para continuar a depender de si na luta pela permanência. Com a expetativa de casa cheia e um grande ambiente proporcionado pelos adeptos poveiros, o treinador Vítor Paneira "entrar com tudo e transportar para dentro de campo a onda que vem das bancadas".

"Queremos dar uma alegria aos varzinistas", disse o técnico que se estreou com um empate (2-2) no reduto do Fafe, jogo em que os poveiros viram fugir a vitória no tempo de compensação e no qual se queixam de um golo mal anulado. Não sendo essa a principal preocupação da equipa, Vítor Paneira lembra que "a classificação que já ficou desvirtuada na jornada anterior", pedindo, por isso, que "as arbitragens façam o seu trabalho. "Queremos um jogo limpo e uma arbitragem isenta, mas isso é o que todos os clubes pedem", completou.

Contando que "é muito importante ganhar este jogo" até pela classificação - Fafe (11 pontos), São João de Ver (9), Varzim (9) e Montalegre (8) - , Vítor Paneira promete "jogar à Varzim" frente aos seus adeptos.

"Vamos jogar para ganhar e não vamos ter medo, respeitando um adversário direto que tem qualidade. Temos todas as condições para somar os três pontos e começar a sair desta pressão em que estamos metidos. Contra o Fafe, demos uma resposta extraordinária naquilo que era a capacidade dos jogadores e do clube e, neste jogo, queremos fazer igual, obrigando o São João de Ver a perceber que somos uma equipa moralizada, que tem muita qualidade e que vai jogar para ganhar sem medo nenhum", concluiu, confiante, o líder dos Lobos do Mar.