Vítor Paneira antes do decisivo jogo do Varzim: "Os jogadores estão famintos"

Vítor Paneira prepara o decisivo jogo com o Fafe

Varzim recebe este sábado o Fafe na última jornada da fase de manutenção da Liga 3 e está obrigado a vencer para evitar a descida de divisão. Vítor Paneira apela ao 12.º jogador e garante foco total da equipa.

Vítor Paneira, treinador do Varzim, está confiante para a final que os poveiros disputam este sábado (15h00) frente ao Fafe, sendo obrigatório um triunfo para garantir a manutenção na Liga 3. Caso não vençam na receção ao Fafe nesta última jornada, os Lobos do Mar terão de fazer o mesmo resultado do São João de Ver, que recebe o já despromovido Montalegre.

"Chegou o dia V. O dia de Varzim e de vitória, que será decisivo para nós. Queríamos este cenário, trazendo a decisão para o último jogo a depender de nós. Temos de fazer o nosso trabalho", afirmou o técnico, elogiando um adversário que "foi a melhor equipa desta fase". "O Fafe tem uma excelente equipa e um excelente treinador, que pode chegar lá acima com toda a facilidade e já deveria estar lá. Temos de ser competentes, sérios e jogar à Varzim", acrescentou, confiante, até pelo triunfo na jornada anterior, sobre o Montalegre, que veio "solidificar o que tem sido o nosso trabalho".

"O Varzim não pode estar muito tempo sem ganhar um jogo e não podemos festejar manutenções, mas temos de festejar outro tipo de vitórias no contexto mais difícil que tive na minha carreira como treinador. Este é, de longe, o meu maior desafio", admitiu Vítor Paneira que quer a manutenção "pelo Varzim, por mim e pelos adeptos do Varzim, que têm sido incansáveis". "Apelo, mais uma vez, aos grandes varzinistas e a uma massa associativa que é extraordinária, que sofre como ninguém pelo Varzim, para que apoiem desde o primeiro minuto. Neste momento muito difícil do clube, é muito importante estarmos todos juntos. Dependemos de nós e da massa associativa e de certeza que vamos ter aqui uma casa incrível. Os jogadores estão confiantes, tranquilos e famintos para jogar", concluiu o líder dos alvinegros.