Vítor Paneira antes da estreia: "Somos Varzim, não temos de ter medo"

Treinador pede o apoio dos adeptos para a final em Fafe e garante de que, apesar de estar há sete jogos sem vencer, encontrou uma equipa "muito forte mentalmente".

No regresso ao Varzim para tentar evitar a descida ao Campeonato de Portugal, o técnico Vítor Paneira projetou "com ambição" o jogo de estreia no comando dos poveiros, sábado (17h30), no reduto do Fafe, que pode ser decisivo na contas permanência na Liga 3.

Depois dos primeiros treinos com o plantel, o treinador confessou que "não estava à espera de uma equipa tão disponível". "Eu vim porque alguma coisa se passava, mas noto que a equipa está mentalmente muito forte. Os jogadores dizem-me que o jogo já deveria ter sido já na segunda-feira", afirmou Paneira, convicto de que o Varzim pode "ganhar os quatro jogos" que restam e sair dos lugares de descida. "Foi isso que os jogadores se comprometeram comigo. Vamos a Fafe para ganhar, sabendo que vamos ser fortemente representados pelos varzinistas nas bancadas", acrescentou o treinador que elogiou o Fafe, "um adversário com muita qualidade".

Sobre o regresso ao Varzim nove anos depois, Vítor Paneira encontrou um clube "completamente mudado para muito melhor". "Não esperava. O clube está dotado de um rigor e de uma profissionalização enormíssima. Está 100 vezes à frente do que apanhei no passado. Agradeço estas condições, e acho que os varzinistas devem estar orgulhosos", sugeriu o líder dos lobos do mar, ficando com a certeza de que os poveiros têm "melhores condições do que a maior parte dos clubes" da Liga SABSEG e "alguns" da Liga Bwin. "

Agora, temos de fazer o resto do trabalho, que é jogar bem, ganhar, jogar com garra e para vencer, sem medo. Em qualquer campo, somos Varzim, não temos de ter medo", avisou o técnico, lembrando que está "num grande clube deste país, uma grande instituição". "Está adormecida, vamos acordá-la e vamos por aí acima. Queremos transportar o Varzim para os campeonatos profissionais rapidamente", concluiu.