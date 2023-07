Vítor Paneira: "Adeptos do Varzim vão ter orgulho da equipa que estamos a construir"

Poveiros arrancaram, esta segunda-feira, os trabalhos para a atacar a subida de divisão. Vítor Paneira quer fazer "uma grande equipa".

No primeiro dia de trabalho do plantel poveiro, o treinador Vítor Paneira prometeu que a sua equipa irá "jogar à Varzim" para atacar a subida na Liga 3, apresentando sempre "atitude, raça, paixão e jogando sem medo". "Os adeptos vão ter orgulho da equipa que estamos a construir e daquilo que vamos fazer dentro do campo", acrescentou o técnico que assumiu os alvi-negros a quatro jornadas do fim da época anterior e conseguiu a permanência.

Agora, e defendendo que está a ser construída "uma equipa forte", Vítor Paneira está confiante por "iniciar o processo". "Queremos fazer uma grande equipa, porque os varzinistas vão estar connosco e sentem confiança. Vamos dar o máximo e entrar sempre para ganhar em qualquer campo."