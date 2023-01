Vitinho, extremo brasileiro, de saída do Vitória de Setúbal

O jogador tinha chegado ao clube sadino no início da presente temporada.

O Vitória de Setúbal, oitavo classificado da Série B da Liga 3, com 16 pontos em 15 jogos, informou que Vitinho não continuará a vestir a camisola do clube sadino.

O extremo brasileiro, de 29 anos, natural do Rio de Janeiro, tinha chegado ao Bonfim no início da presente temporada, oriundo do Barra Futebol Clube.

No futebol português, o atleta também já defendeu as cores do Eléctrico, Praiense, Mirandela, Vizela, Cova da Piedade e Vilafranquense.