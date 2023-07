Vini Lontsi e José Simão reforçam o Covilhã

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Lateral de 19 anos e central de 23 anos vão jogar na Liga 3.

Vini Lontsi é reforço do Covilhã, equipa que desceu à Liga 3. O lateral-direito camaronês, de 19 anos, esteve na última temporada ao serviço do Leça, emblema pelo qual fez 16 jogos e apontou um golo.

Também esta quarta-feira, o emblema serrano anunciou a contratação de José Simão, defesa-central de 23 anos que jogava no Pedrógão, depois de ter passado pelo Alcains. Fez parte da formação no Covilhã.

O primeiro jogo do Covilhã está marcado para 8 de agosto, fora de casa, frente ao Pêro Pinheiro a contar para a 1.ª jornada do terceiro escalão do futebol português.