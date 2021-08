Daúto Faquirá com ambições altas no Torreense

Daúto Faquirá assume que o objetivo para 2021/22 é claro.

Do histórico do Torreense fazem parte seis presenças na I Liga e cinco na II Liga, a última das quais em 1997/98. Voltar aos patamares profissionais é o objetivo claro de um clube que entregou o leme a Daúto Faquirá para na Liga 3 alcançar esse propósito. "O meu discurso é o mesmo de quando fui apresentado. Vim para o Torreense com o objetivo claro de ascender à II Liga, sabendo que vamos encontrar um campeonato extremamente nivelado por cima", analisou o técnico luso-moçambicano, de 55 anos. A pré-época aumentou essa convicção. "Estamos extremamente satisfeitos com o comportamento da equipa e só posso reforçar o meu discurso", acrescentou.

Para o conseguir, Faquirá alegra-se de poder contar com o calor humano do velhinho estádio Manuel Marques. "O clube tem uma grande implantação em Torres Vedras. Há uma ligação tremenda com os adeptos, que são apaixonados e exigentes", valoriza. No plantel há uma mescla de juventude com experiência. O ataque é um desses exemplos, onde se destacam Edinho, 39 anos, e Mateus, 37. "São dois jogadores que dispensam apresentações e que estão cá pelo valor desportivo e humano. Se os acompanharem no dia a dia, vão verificar que estão tão ou mais motivados do que os mais novos", elogiou.

Sobre a zona sul, série na qual o Torreense está inserido, Faquirá vê vários candidatos. "Penso que será mais competitiva do que a zona norte. U. Leiria, Alverca, Sporting B, Amora e V. Setúbal são exemplos de emblemas que têm as memas ambições do Torreense", justifica. A estreia acontece a 14 de agosto, em casa, com o U. Leiria.

PLANTEL 2021/22

Guarda-redes

Carlos Henriques (Mafra)

Guilherme Oliveira (Belenenses)

Joel Tomé

Defesas

David Rosa

Simão Rocha(P. Ferreira)

Rui Silva (Lourosa)

Pedro Marques (P. Ferreira)

Mário Mendonça (Beira-Mar)

Yuran Fernandes (E. Amadora)

João Pereira

Médios

Minhoca

Cícero Alves (Estoril)

João Lameira (Real SC)

Ulisses Oliveira

Guilherme Morais (Leça)

João Cardoso (Covilhã)

Aílson Tavares



Avançados

Diego Raposo (Beira-Mar)

Edinho (Cova da Piedade)

Mateus (Penafiel)

Midana Sambú (Valadares)

Frédéric Maciel (Lourosa)

Treinador: Daúto Faquirá