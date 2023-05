Vilaverdense volta a vencer Braga B e garante play-off de acesso à II Liga

O Trofense, 17.º, com 32, e o Nacional, 15.º, com 36, também podem terminar em lugar de play-off, quando falta uma jornada para terminar o campeonato.

O Vilaverdense voltou a vencer o Braga B (2-1) e garantiu lugar no play-off de acesso à II Liga, no qual vai defrontar o 16.º e antepenúltimo classificado do segundo escalão.

Depois do triunfo por 2-0 na primeira mão, a conjunto de Vila Verde voltou a ser superior, por culpa dos golos apontados por Edmilson, aos 39 minutos, e Gonçalo Teixeira, aos 47. Costinha (79) foi o autor do golo de honra dos arsenalistas, no Estádio Cruz do Reguengo, em Braga.

O Vilaverdense vai discutir o acesso à II Liga portuguesa com o 16.º e antepenúltimo colocado, que neste momento é a BSAD, com 34 pontos.

