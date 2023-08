Kevin Ibouka apresentado em Viana do Castelo.

Kevin Ibouka é reforço do Vianense, da Liga 3, para a nova temporada. O defesa-central, de 22 anos, chega a Viana do Castelo por empréstimo do Mafra, clube que na época passada o tinha cedido à Académica.

Kevin Ibouka aumenta assim o leque de opções de António Oliveira para o eixo da retaguarda.