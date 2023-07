Vianense confirma dez contratações para o ataque à Liga 3

Clube de Viana do Castelo terá plantel renovado após garantir a subida.

O Vianense, que garantiu a subida à Liga e disputou a final do Campeonato de Portugal, perdida por 3-0 frente ao Atlético, anunciou esta sexta-feira ter já garantido dez caras novas para 2023/24.

Na sempre disputada posição de guarda-redes, e para lutarem com Cioletti, que se mantém no plantel, chegam Ismael Lekbab do Varzim e Tiago Peixoto do Gil Vicente. Para o centro da defesa chegam Tiago Araújo do Salgueiros e António Alves do Oliveira do Hospital FC; já as laterais são reforçadas com Pedro Araújo, que vem da Sanjoanense e Assis Junior, do Valadares", informou o emblema de Viana do Castelo.

"A qualidade no meio-campo vai aumentar com a chegada de Diogo Ramalho, que se destacou no Varzim, e João Cardoso, do Torreense. Na frente, o avançado Joseph, que também chega do Valadares, e Nuno Barbosa, da Sanjoanense, garantem ainda mais poder de fogo!", informou ainda.