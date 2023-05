Venda de bilhetes para a final da Liga 3 iniciou-se a bom ritmo

Estádio Nacional, no Jamor

Nas primeiras horas "voaram" mais de três mil entradas para a final da Liga 3 entre União de Leiria e Belenenses

A venda de bilhetes para a final da Liga 3, entre União de Leiria e Belenenses, iniciou-se este sábado a bom ritmo, tendo "voado" nas primeiras horas mais de três mil entradas para o encontro.

A final joga-se no dia 20 de maio, a partir das 16h15, no Estádio do Jamor, tendo já 10 por cento da lotação sido vendida.

Os bilhetes, que têm um custo de 3€, foram colocados à venda este sábado nos clubes, mas também irão estar disponíveis nas bilheteiras no Estádio Nacional, nos dias 19 e 20 de maio.