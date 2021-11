Venda da SAD do Amora ainda por finalizar e negócio pode cair

Amora é um dos clubes participantes no ano de estreia da Liga 3

Presidente Carlos Henriques garante que está prevista uma reunião na próxima semana.

A venda da SAD do Amora, da Liga 3, aos espanhóis da Odemira Capitais continua por finalizar. O acionista da Odemira Capitais já está há três meses em negociações com os americanos da Be Soccer, atuais detentores da SAD, mas a compra continua encravada porque, segundo garantiram O JOGO, o clube presidido por Carlos Henriques estaria a bloquear a operação, não libertando o direito de opção.

Mas, contactado por O JOGO, Carlos Henriques negou qualquer divergência e referiu mesmo que está prevista uma reunião com os responsáveis da Odemira Capitais na próxima semana.

Se não houver entendimento rápido, o negócio pode vir a cair e a Odemira Capitais, que pertence a José Maria Gallego, também um dos donos do Bétis de Sevilha, abdicará de investir no clube.