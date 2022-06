Vasco Botelho da Costa assume o comando técnico do Leiria

Vasco Botelho da Costa troca os sub-23 do Estoril pelo Leiria

Ex-técnico dos sub-23 do Estoril será apresentado esta quarta-feira.

Vasco Botelho da Costa é o novo treinador do Leiria. O treinador de 33 anos será apresentado esta quarta-feira numa conferência de imprensa que contará com a presença do presidente da SAD, Armando Marques.

Em 2018/19, Vasco Botelho da Costa entrou no Estoril para liderar o departamento de scouting da formação, passou por vários escalões do Estoril de Praia, onde conquistou em dois anos consecutivos a Liga Revelação e a Taça Revelação pela equipa de sub-23.

O início dos trabalhos da equipa principal do Leiria, que voltará a compertir na Liga 3, tem data marcada para dia 11 de julho.