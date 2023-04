Varzim vence Montalegre e fica mais perto da permanência na Liga 3

Varzinistas passam a depender apenas de si para assegurarem a continuidade na Liga 3 na última jornada da fase de permanência, em que vão receber o Fafe.

O Varzim venceu este domingo por 1-0 na visita ao Montalegre, aproveitando o empate do S. João de Ver com o Fafe (0-0), no sábado, para subir ao segundo lugar do Grupo 1 da fase de permanência na Liga 3.

O único golo da partida surgiu aos 51 minutos, por intermédio de Umaro Baldé, permitindo ao Varzim depender apenas de si para evitar a despromoção ao Campeonato de Portugal na última jornada, em que vai receber o Fafe, que lidera o grupo com 15 pontos.

O Varzim ocupa a vice-liderança do Grupo 1 da fase de permanência na Liga 3, com 13 pontos, mais dois do que o S. João de Ver e mais cinco do que o Montalegre, último classificado e já matematicamente despromovido ao quarto escalão nacional.

