Varzim vai jogar à porta fechada: "Não nos calaremos perante injustiças"

Em causa a "inscrição indevida" de Tiago Margarido como treinador-adjunto na época passada.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu o Varzim com um jogo à porta fechada e uma multa de 2 550 euros pela "inscrição indevida" de Tiago Margarido como treinador-adjunto, na época passada.

O agora técnico do Nacional foi inscrito como adjunto de Daniel Barbosa, mas desempenhava funções como principal, algo que, segundo a Associação Nacional de Treinadores de Futebol, serviu para "contornar a falta de habilitações mínimas legais". O Varzim mostrou "indignação por existirem regulamentos e decisões diferentes", revelando "estranheza pelo momento" do castigo que será cumprido frente ao Lourosa, dia 25.

"Muito haveria a dizer sobre uma associação sindical de treinadores que é ágil a acusar os treinadores seus filiados e os clubes que os mesmos representam, mas conformada com a falta de cursos e dos processos formativos de treinadores em Portugal deixando muito dos seus maiores ativos formarem-se centenas de vezes fora do seu país de origem. Apesar de não concordar com a decisão disciplinar, ponderadas todas as circunstâncias, mormente a de que a reação para o Conselho de Justiça e para o Tribunal Arbitral do Desporto pode acarretar uma conta de custas de milhares de euros, a Varzim SDUQ irá conformar-se com a mesma e cumprir a sanção disciplinar de 1 jogo à porta fechada no jogo da 4ª jornada da Liga 3, com o Lourosa", pode ler-se em comunicado.

"É lamentável que tal decisão de não recorrer tenha de ser tomada em ponderação de razões financeiras e que este Tribunal especializado afinal só sirva para um conjunto restrito de sociedades desportivas com situação económica para aí litigar, o que deve fazer repensar o sistema de justiça desportiva em Portugal. Estamos plenamente convictos que os nossos associados perceberão que só motivos relacionados com a nossa sustentabilidade nos obrigam a tomar esta decisão. Não nos calaremos perante quaisquer injustiças e em sede própria lutaremos por instituições fortes e pelos superiores interesses no nosso prestigiado clube. Temos de nos manter unidos, mais que nunca, para ultrapassar todos os obstáculos.

Juntos, venceremos!", conclui o emblema poveiro.