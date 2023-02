Varzim: um decisivo golo de livre "idealizado na viagem de autocarro"

Lateral-esquerdo Tiago Cerveira tinha projetado que seria figura do jogo e brilhou na marcação de um livre em Montalegre.

Eleito o melhor em campo na vitória (2-1) do Varzim no reduto do Montalegre, o lateral-esquerdo Tiago Cerveira comemorou efusivamente o golo que garantiu os três pontos, obtido na marcação de um livre direto. Esse lance ajudou a quebrar um longo jejum sem marcar.

Na quarta época ao serviço do clube, o defesa apontou o segundo golo pelos alvinegros depois de ter marcado ao FC Porto B, em agosto de 2019, momento que, confessou, "foi idealizado na viagem de autocarro até Montalegre." "Pensei nisso, e até me imaginei a agarrar no prémio de melhor em campo como forma de me mentalizar. O engraçado é que aconteceu", disse, com um sorriso de quem sentiu um "gosto redobrado" por marcar e "dar a vitória ao Varzim." "Festejei com emoção porque os adeptos também sofrem muito, fizeram muitos quilómetros para nos apoiar e eles, mais do que ninguém, mereceram esta vitória", completou o jogador conimbricense.

Tiago Cerveira é um dos mais acarinhados pelos adeptos varzinistas, até porque, saliente-se, aceitou baixar significativamente o salário para ficar no Varzim após a descida de divisão, na época anterior. A ideia é devolver o clube a outros patamares: "Tenho a descida atravessada na garganta e lembro-me de falar isso com o Ricardo Nunes, que pensou acabar a carreira e disse-me que não o podia fazer com o clube a descer. Temos de dar tudo para que o Varzim suba de divisão e para cumprirmos a nossa missão. Vamos com tudo", prometeu o lateral, salientando que "é muito importante dar sequência" a esta vitória e vencer o São João de Ver.



Só no ano da descida jogou pouco

Tiago Cerveira até nem começou a época como titular, mas encontrou novamente o seu espaço e já é 11.º jogador mais utilizado do plantel, somando 957 minutos em 15 jogos, nos quais assinou um golo e uma assistência. O defesa disputou 28 encontros na época 19/20 pelo Varzim e 29 em 20/21, sendo importante na permanência dos lobos do mar na Liga SABSEG. Na última temporada, Cerveira esteve em apenas 10 jogos e o clube desceu de divisão. Com formação na Académica e no Sporting, o Varzim é o clube em que esteve mais tempo na carreira, ligação que até se pode prolongar.