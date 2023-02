Varzim quer Nuno Manta para suceder a Tiago Margarido

Nuno Manta, que iniciou a época no Torreense, da Liga SABSEG, é uma forte possibilidade para assumir o comando técnico do Varzim depois da saída de Tiago Margarido.

Poucas horas após a derrota (1-0) frente ao São João de Ver, o clube poveiro comunicou, na madrugada de domingo, que rescindiu contrato com o técnico que deixou a equipa no quarto lugar da Série A da Liga 3, a quatro jornadas do final da primeira fase. O Varzim destacou "o enorme profissionalismo" de Margarido.