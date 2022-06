Varzim não se conforma com licenciamento do Leixões e promete agir

Poveiros tomarão "as ações legais tidas como necessárias em defesa dos interesses do Varzim", conforme destaca André Geraldes.

O Varzim reagiu aos licenciamentos divulgados esta terça-feira pela Liga, onde consta o do Leixões, pela voz de André Geraldes, diretor-geral, prometendo "consultar todos os processos de licenciamento, nomeadamente as validações dos revisores oficiais de contas no que toca a controlos salariais entre outras questões acerca do tema".

Feita esta análise, os poveiros tomarão "as ações legais tidas como necessárias em defesa dos interesses do Varzim". Recorde-se que, na segunda-feira, o Varzim acusou os leixonenses de "alegadas práticas anti-regulamentares" no que respeita ao "processo de licenciamento para as competições profissionais e ainda questões graves relativamente ao controlo salarial no decorrer do ano de 2022".

O JOGO sabe que o emblema da Póvoa de Varzim irá até aos limites da questão, tendo em cima da mesa vários cenários de recurso preparados.