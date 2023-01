"Varzim é claramente um clube que tem tudo para estar noutros patamares"

Rui Areias está em destaque no ataque, com três golos nos dois últimos jogos. É o goleador poveiro e o segundo da Série A. Bater a marca de 11 golos conseguida ao serviço do Fafe, na época passada, é meta assumida pelo avançado, mas o mais importante é conseguir atingir o objetivo do clube: o regresso à II Liga.

Recolocar o Varzim nas provas profissionais é o grande desejo de Rui Areias, avançado de 29 anos que veste pela primeira vez a camisola do Varzim, um clube recheado de "mística" e cujos adeptos são, segundo o dianteiro vimaranense, um verdadeiro 12.º jogador. A viver uma boa fase da época, Areias nota que a equipa está "a subir de rendimento" e ainda tem "margem para crescer".

Bisou na vitória por 2-1 sobre o Anadia, depois de já ter sido decisivo no 1-0) contra o Fafe, no jogo anterior. É a sua melhor fase da época?

-Sabíamos que era um jogo muito importante para o nosso objetivo de apuramento para a fase final. Em primeiro lugar, penso sempre em ajudar a equipa a alcançar uma vitória e se isso for possível com golos meus, então será perfeito. Mas o coletivo está sempre à frente das metas individuais.

Acordou o "monstro" goleador com estes três golos em dois jogos consecutivos no campeonato?

-A realidade é que também estou aqui para isso. O meu objetivo também passa por fazer golos e vou dar sempre o máximo em todos os jogos e treinos. Acredito que, dando o máximo em todas as situações, os golos vão acontecer com toda a naturalidade.

Fazer uma grande época ao nível de marcas individuais é também um objetivo?

-Sim. Primeiro quero ajudar o clube a conquistar o principal objetivo, a subida de divisão, mas é claro que também tenho uma meta clara, que passa por ultrapassar a marca de 11 golos da época passada, pelo Fafe.

Além do trabalho que faz em campo, um avançado vive de golos e de números. Concorda?

-Claro que um avançado deve ter números e trabalho em vista nesse objetivo individual de fazer golos, mas, volto a salientar, os interesses da equipa estão sempre à frente de tudo. O individual aparece naturalmente durante os jogos e com o decorrer da temporada.

O Varzim fez uma boa carreira na Taça de Portugal, eliminando o Sporting e perdendo apenas nos oitavos de final contra o Benfica, além de estar no segundo lugar do campeonato. Como tem sido a temporada?

-Noto que a equipa tem vindo a subir de rendimento, algo que me parece claro nos últimos jogos, como se viu no encontro da Taça de Portugal contra o Benfica, no qual demos uma excelente resposta, assim como frente ao Anadia, jogo que merecíamos vencer. Queremos continuar a crescer e a lutar pelos três pontos em cada jornada.

A equipa tem margem de crescimento para o que resta da temporada?

-Claro que temos margem de crescimento, sabendo que o objetivo é sempre ser melhor do que no dia anterior, seja nos treinos ou nos jogos. Essa é a nossa mentalidade e temos de continuar a trabalhar. Temos um grupo fantástico e muito trabalhador, que vai em busca do objetivo de subir. É com este pensamento que vamos encarar o resto dos jogos.

Apesar de conhecer bem o Varzim, por ser natural de Guimarães e por já ter jogado contra, que clube é que encontrou?

-O Varzim tem uma mística muito grande e é claramente um clube que tem tudo para estar noutros patamares. É com esse objetivo em mente que vamos para todos os jogos, pensando que temos de levar o Varzim para os patamares que merece. A Póvoa de Varzim é quase ao lado de Guimarães e já conhecia esta mística e a paixão incrível que os adeptos têm pelo clube, o que só nos motiva cada vez mais para darmos o nosso melhor.

Sentem dentro de campo o ambiente fervoroso nas bancadas? Isso mexe com os jogadores?

-Sim, esse apoio mexe claramente com os jogadores. Nos momentos em que a equipa está mais em baixo, notamos claramente o apoio dos adeptos e a paixão que é transportada para dentro de campo. Eles não nos deixam adormecer e não há margem para erro.

A subida de divisão, à Liga SABSEG, é o grande objetivo da época?

-A subida de divisão é claramente o nosso grande objetivo para esta temporada. Queremos ficar nos quatro primeiros lugares da classificação nesta primeira fase para depois lutarmos para subir de divisão. Temos esse objetivo desde o início, e nunca o escondemos.