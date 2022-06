Varzim confirma a entrada de André Geraldes para o cargo de diretor-geral

Geraldes trabalhou na última época na SAD do Estrela da Amadora.

O Varzim confirmou esta sexta-feira que André Geraldes vai assumir o cargo de diretor-geral do clube poveiro.

"O Varzim Sport Club-SDUQ , anuncia oficialmente a chegada de André Geraldes para as funções de diretor-geral Hoje, iniciar-se-á uma nova era. Ao novo quadro profissional da nossa estrutura, e de cujo currículo marcado pelo inegável e inigualável sucesso desportivo nos projetos abraçados, ficam aqui desde já expressos a confiança e a certeza de que a sua chegada ao Varzim será a melhor e maior marca na sua carreira de Direção", anunciou o Varzim nas redes sociais.

"A si, André Geraldes, o desejo que o seu sucesso se perpetue nas memórias da Póvoa dos varzinistas e dos poveiros", acrescenta.

André Geraldes, recorde-se, foi presidente da SAD do Estrela da Amadora nos últimos dois anos e no currículo tem também uma passagem pela estrutura do Sporting. Abraça agora um desafio num clube que desceu à Liga 3 e que quer regressar aos campeonatos profissionais.