Varzim celebrou mais um aniversário: cidade está unida para reerguer o clube

Autarca está confiante no trabalho desenvolvido e garante apoio ao emblema poveiro naquele que será "um ano muito importante", com o arranque da construção do Centro de Estágio.

Cumprindo-se a tradição no dia de Natal, o Varzim celebrou este domingo no estádio mais um aniversário com a presença de meia centena de adeptos. Considerando que o próximo ano será "muito difícil do ponto de vista social" e que este "é um momento muito importante para o futuro" do Varzim, tendo em vista a construção do Centro de Estágio do clube no Parque da Cidade e as intervenções urbanísticas que estão a ser feitas na zona envolvente do estádio, Aires Pereira, presidente da autarquia, manifestou o apoio do município, "porque o Varzim faz parte da estratégia da Póvoa de Varzim e não vale a pena pensarmos na cidade sem pensarmos no clube", justificou. "Estamos disponíveis para trabalhar em conjunto", garantiu ainda o autarca no discurso protocolar de aniversário de um clube que "não vive de gente rica, vive dos seus associados."

Aires Pereira assegurou também que, durante o mês de janeiro, está "acordada uma conversa sobre o Centro de Estágio" que servirá o emblema poveiro, lembrando que "há duas atividades a desenvolver em simultâneo, uma que é desportiva, e sem a bola entrar não adianta, e outra visando o futuro do clube, para que possa continuar a crescer e a ter condições para a prática do futebol." "Felizmente, o Varzim está numa fase de grande reorganização, no sentido de alcançar aquilo que é a ambição de todos nós, chegar à 1.ª divisão", afirmou o edil após o hastear da bandeira varzinista no estádio.

Refira-se ainda que os associados deslocaram-se de seguida ao cemitério da Póvoa de Varzim para homenagear a memória dos fundadores e algumas figuras do clube que faleceram recentemente, casos dos dirigentes Vasco Graça Oliveira e Armando Fortunato, dos ex-jogadores Mário Cunha e José Marques e dos antigos funcionários do clube, "Neca" Vilaverde e "Mikika".

Bilhetes para o Benfica já esta segunda-feira

Os bilhetes para o jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal, com o Benfica, agendado para o dia 10 de janeiro começam a ser vendidos já hoje. Os sócios pagam 10 euros por ingresso e o preço dobra para outros interessados. Às águias terão direito a cerca de 1400 bilhetes para esse encontro que mobiliza atenções, ainda que, antes, os poveiros tenham uma deslocação a Fafe para um compromisso da Liga 3.