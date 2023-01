Defesa chega ao Bonfim oriundo do Torreense.

À procura de melhorar o registo defensivo, o V. Setúbal assegurou a contratação de Pedro Machado, defesa-central que chega ao Bonfim oriundo do Torreense.

No currículo, o jogador de 26 anos conta com títulos de campeão do Campeonato de Portugal (Casa Pia, 2018/19) e da Liga 3 (Torreense, 2021/22), prova à qual regressa para tentar colocar os sadinos na luta pela subida.