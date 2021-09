V. Setúbal de luto com a morte da esposa do capitão José Semedo

Momento de dor para o jogador

O Vitória de Setúbal está de luto. José Semedo perdeu a mulher Soraia na última madrugada, devido a complicações de saúde.

A esposa do atual capitão do Vitória de Setúbal estava internada no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, tendo cedido a uma infeção fatal. O clube sadino reagiu em comunicado.

"É com um enorme e profundo sentimento de pesar que o Vitória Futebol Clube informa que Soraia Semedo, esposa do nosso Capitão, José Semedo, faleceu esta madrugada. Ao nosso Capitão, a toda a família e amigos, o Vitória endereça as mais sentidas condolências. Partilhamos a sua dor, e estendemos-lhes toda a nossa solidariedade, neste momento particularmente difícil", escreveu o Vitória.

A José Semedo e à família de Soraia, O JOGO endereça as mais sentidas condolências.