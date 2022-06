V. Setúbal aposta em Micael Sequeira e explica a opção para o banco

Aposta na juventude foi um dos pontos enaltecidos pelos sadinos.

Micael Sequeira foi o treinador escolhido para comandar o V. Setúbal na Liga 3. Os responsáveis sadinos apontaram os argumentos que os levaram a contratar o técnico de 48 anos. "É forte a potencializar jovens e está sempre muito próximo do plantel", justificaram.

Na época passada, Sequeira trabalhou no Lokomotiv Tashkent, do Usbequistão. No currículo, o treinador conta com passagens pelo Aves, Famalicão, Valdevez, Trofense, Famalicão, Merelinense, Freamunde, Al Nassr e Braga. Nos arsenalistas, Sequeira conta com mais de 14 anos de ligação à estrutura do Braga, onde assumiu variadas funções como observador, treinador principal das camadas jovens, criador do Departamento de Alto Rendimento da Performance Desportiva e, finalmente, como braço direito de Rúben Amorim como treinador-adjunto.