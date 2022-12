V. Setúbal anuncia sucessor de Micael Sequeira no comando técnico

O novo treinador dos sadinos é Luís Loureiro, que levou o Casa Pia à II Liga na temporada 2018/19.

O Vitória de Setúbal anunciou esta quarta-feira o sucessor de Micael Sequeira no comando técnico da equipa, atual nona classificada da Série B da Liga 3.

Luís Loureiro é o novo treinador principal dos sadinos, que justificaram a escolha com o seu preenchido currículo, no qual se destaca a subida do Casa Pia à II Liga na temporada 2018/19.

"Os principais critérios para a nossa escolha foram a sua experiência de mais de 30 anos de balneário como jogador e treinador, pelo conhecimento que demonstrou de toda a Liga 3 e pela sua ambição. Entre outros feitos relevantes no currículo, destaca-se a subida à II Divisão ao comando do Casa Pia, na época 2018/2019", pode ler-se na nota publicada pelo clube nas redes sociais.

Loureiro estava sem clube desde que deixou o leme do Real, também da Liga 3, na temporada passada, somando ainda passagens pelos bancos do Torreense, US Lusitanos (quarta divisão de França), 1.º Dezembro, Fátima e Sintrense, o emblema em que terminou a carreira de jogador.