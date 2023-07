Umaro Baldé reforça ataque do Fafe

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

O jogador já tem no palmarés uma Liga 3, conquistada pelo Torreense, em 2021/22.

Umaro Baldé é reforço do Fafe, equipa que milita na Liga 3. O avançado guineense esteve na última temporada ao serviço do Vilafranquense e posteriormente do Varzim.

