U. Leiria domina os prémios de dezembro na Liga 3

Gonçalo Gregório foi eleito o melhor jogador de dezembro, enquanto a equipa técnica liderada por Bino também foi distinguida

O U. Leiria dominou os prémios do mês de dezembro da Liga 3. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) entregou o prémio de jogador do mês ao avançado Gonçalo Gregório, que é o melhor marcador dos leirienses, primeiros da série B (zona sul), com nove golos. Já a equipa técnica liderada por Bino Maçães também foi distinguida.

O corpo técnico é composto pelos adjuntosTelmo Oliveira e José Castro, além do treinador de guarda-redes Fernando Monteiro. O coletivo tem ainda na sua formação o analista Carlos Pereira, o preparador físico Carlos Miguel e o treinador estagiário João Espadinha.