Trofense continua ativo no mercado: mais três caras novas

Francisco Caetano, Adama François e Ousmane Diagne apresentados.

Francisco Caetano, Adama François e Ousmane Diagne são reforços do Trofense, da Liga 3, para a temporada 2023/24.

O médio de 24 anos, Caetano, esteve na segunda metade da última época no Leça, emblema pelo qual fez 12 jogos e foi autor de um golo. Já Adama François esteve no Vitória de Setúbal nas últimas três temporadas. O central senegalês, de 33 anos, já jogou na I Liga pelos sadinos, naquela que foi a primeira passagem do atleta por Setúbal.

Diagne, médio senegalês de 24 anos, alinhava no U. Santarém e também já passou por Sanjoanense, Leixões, Bragança, Peniche e União da Madeira.