Clube foi despromovido à Liga 3 em 2022/23.

Fábio Pimenta é reforço do Trofense, clube que desceu à Liga 3. O avançado de 34 anos esteve no Vianense na última temporada, tendo sido umas das figuras da equipa, que conseguiu a subida ao terceiro escalão do futebol português, com 12 golos em 31 jogos.

Na carreira, Fábio Pimenta tem mais de 100 golos marcados nos campeonatos nacionais.

Nuno Valente, médio português de 31 anos, e Pipo, 21 e também ele opção para o setor intermediário, foram igualmente apresentados esta quarta-feira.