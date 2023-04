Treinadores de Felgueiras, Alverca e o árbitro juntaram-se na antevisão

Treinadores do Felgueiras, Alverca e árbitro lançaram jogo da Liga 3 marcado para este domingo

Agostinho Bento e Leandro Pires, treinadores do Felgueiras e do Alverca, respetivamente, bem como o árbitro designado para o jogo da Liga 3 deste domingo, Rui Lima, juntaram-se à mesma mesa para a conferência de antevisão do jogo que coloca os dois clubes frente a frente na segunda jornada da Fase de Subida.

Sobre a conferência que reuniu treinadores e árbitro no auditório do Estádio Municipal Dr. Machado de Matos, Agostinho Bento, Leandro Pires e Rui Lima realçaram mais uma "iniciativa de louvar".

A iniciativa que se realizou este sábado será replicada em todas as jornadas da Fase de Subida da Liga 3.