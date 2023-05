Treinador do U. Leiria: "Se não acreditarmos no nosso trabalho, quem o fará?"

Redação com Lusa

Declarações de Vasco Botelho da Costa, treinador leiriense, após o União de Leiria - Belenenses (1-0), final da Liga 3.

No início da época esperava estar hoje a erguer o troféu? "Obviamente que sim. Se nós não acreditarmos no nosso trabalho, quem acreditará? O nosso trabalho, enquanto líder, é fazer quem está à nossa volta acreditar no nosso processo e liderança".

Milhares de adeptos do U. Leiria vieram ao Jamor: "A equipa cativa o adepto, mas é o adepto que tem de mostrar paixão pela equipa, principalmente nos momentos mais complicados, e a verdade é que ao longo da época tivemos momentos bastante complicados e eles não deixaram de nos apoiar".

Equipa está preparada para a II Liga? "Já estamos muito preocupados com o que vão ser os desafios na II Liga para tentarmos consolidar a nossa posição o melhor possível e continuarmos a fazer crescer este projeto e este clube. O nosso desafio bate-se exatamente por isso: termos a capacidade de sermos competitivos em todos os jogos, discutir o resultado contra qualquer adversário e isso já está muito bem enraizado".