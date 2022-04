Treinador do Montalegre contesta penálti e critica: "Futebol português está entalado no lodo"

Castigo máximo, ocorrido na reta final do duelo do terceiro escalão, permitiu ao Pevidém colocar-se em vantagem

José Manuel Viage, treinador do Montalegre, considera que a equipa foi prejudicada na derrota com Pevidém (3-1), em jogo da Liga 3, ao contestar um penálti assinalado aos 85', tendo feito, a reboque do lance, uma dura depreciação do futebol nacional.

"A verdade desportiva! É isto que defendem? (...) Continuem a assobiar para o lado. O futebol português está entalado no lodo até ao pescoço. Isto não acaba aqui. Sintam vergonha", escreveu o técnico, no Facebook, juntando um vídeo do lance em que julga não ter havido falta que justificasse o castigo máximo marcado.

O penálti assinalado por Fábio Silva, juiz do jogo da segunda jornada da fase de manutenção da Liga 3, por entender que Vítor Pereira derrubou Pedrinho na grande área, originou o segundo golo do Pevidém, colocando-o em vantagem (2-1).