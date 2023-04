Treinador do Leiria, Vasco Botelho da Costa: "Quem está surpreendido é porque não esteve atento..."

Declarações de Vasco Botelho da Costa (treinador da União de Leiria) após o jogo da União de Leiria-Sporting de Braga B (1-0), da quinta jornada do Grupo 1 do Grupo de Promoção da Liga 3, que garantiu a subida dos leirienses à II Liga

Sobre o apoio: "Os adeptos empurram-nos desde o primeiro dia. Acreditaram sempre no projeto, não foi só hoje. Quem está surpreendido é porque não esteve atento a tudo o que se passou. Hoje foi só o culminar e esta vitória é para eles.

Poucas oportunidades: "Tem a ver com a organização das equipas. O Braga B é uma equipa que equilibra muito bem. Não parte muito a equipa para atacar. Também quisemos ter esse cuidado, principalmente porque sabíamos que o Braga B, a partir do momento em que ganha a bola, é muito perigoso com os seus três jogadores da frente. Acabou por ser um jogo mais tático, mais estratégico, mas, independentemente de tudo, criámos quando tivemos de criar, soubemos defender quando tínhamos de defender. Fomos muito competentes nos vários momentos do jogo."

Título de campeão da Liga 3: "Entramos em todos os jogos para ganhar. Este é um clube enorme, um clube gigante. Aquilo que atingimos aqui hoje é memorável, aquilo que os adeptos da União de Leiria fizeram ao longo de todo este ano (...) é fantástico, ao nível de muito poucos clubes em Portugal. Demos uma demonstração de vitalidade muito grande e não queremos parar por aqui. Obviamente que vamos encarar já o jogo do Felgueiras para conquistar os três pontos e depois pensaremos na final".