Torreense vence Oliveirense nos penáltis e é o primeiro campeão da Liga 3

Torreense e Oliveirense, vencedores das séries de subida, foram os primeiros promovidos à II Liga no ano de estreia da Liga 3, terceiro escalão nacional.

O Torreense venceu este sábado a Oliveirense no desempate através de grandes penalidades, por 5-3, depois do empate 1-1 no prolongamento e no tempo regulamentar da final da Liga 3, disputada em Oeiras.

Num duelo entre as duas equipas já promovidas à II Liga, no Estádio Nacional, Jaiminho deu vantagem à Oliveirense, aos 43 minutos, na conversão de uma grande penalidade, mas, aos 78, o veterano angolano Mateus empatou o encontro.

Sem que a igualdade fosse desfeita no tempo regulamentar e no prolongamento, na lotaria das grandes penalidades a formação de Torres Vedras superiorizou-se ao conjunto de Oliveira de Azeméis, ao marcar os cinco castigos máximos e beneficiando da defesa do guarda-redes suplente Guilherme Oliveira ao remate de Bruno Sousa.

União de Leiria e Alverca, segundos classificados, encerram no domingo a disputa pela vaga no play-off de subida e manutenção da II Liga, com o 16.º classificado do segundo escalão, depois do empate 1-1 na primeira mão, em Alverca.