Torreense anuncia reforço para o ataque e é um regresso a Portugal

Vilmar está de volta a Portugal para reforçar o Torreense, da série 2 (zona sul) da Liga 3

O Torreense anunciou, esta terça-feira, a contratação de Vilmar Júnior, avançado brasileiro de 26 anos que está de volta a Portugal, depois de no início desta época se ter mudado para o Onisilos (Chipre).

O ponta-de-lança chegou ao futebol luso em 2017/18, para representar o Fafe, vindo do Novoperário (Brasil), passou, entretanto, por Oleiros, mas foi no Montalegre que se destacou, com 14 golos em 29 jogos.

Agora, é mais uma arma para o treinador Nuno Manta atacar os quatro primeiros lugares da série 2 (zona sul) da Liga 3, que dão acesso à fase de subida à Liga SABSEG.