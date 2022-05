"Todos pensavam que íamos descer e achavam impossível ganhar em Lourosa"

Declarações de Nuno Pereira, jogador do Anadia, equipa que garantiu a permanência na Liga 3.

Nuno Pereira, que marcou na vitória sobre o Lourosa (1-0), apontou esse como o jogo chave para o grupo passar a acreditar mais que a permanência era possível, após o Anadia ter obtido três empates e uma derrota, nos primeiros quatro jogos, terminando o grupo com uma vitória categórica, na receção ao Fafe (3-0), que permitiu soltar os festejos

"Nos primeiros três jogos, achámos que fomos sempre superiores, mas não conseguimos mais do que o empate. O jogo contra o Lourosa, sabíamos que tínhamos de ganhar, fomos com essa mentalidade e conseguimos. A partir daí, acreditámos que éramos capazes de tudo", contou o extremo, acrescentando: "Todos pensavam que íamos descer de divisão e achavam impossível ganhar em Lourosa", recordou, admitindo que o Anadia ficou um pouco aquém do que fez na época passada, em que esteve no play-off de subida à Liga SABSEG.

"No início não começámos tão bem, houve algumas mudanças, chegámos a treinar noutros campos, que não o nosso, devido a divergências entre clube e SAD. Depois, acabaram por se entender e as coisas começaram a carrilar. A vinda do diretor desportivo [Filipe Macieira] também ajudou", desabafou, o jogador de 26 anos, referindo que "a troca de treinador [Miguel Valença por Alexandre Ribeiro], também criou alguma mudança positiva, que após o período de adaptação, o grupo até passou a sonhar com a subida".

Para finalizar, Nuno Pereira revelou que ainda não recebeu o convite para renovar, mas está recetivo. "A ideia está no ar. Anseio sempre outros voos, mas o clube Anadia diz-me muito", afirmou, concordando com a ideia que esta Liga 3, trouxe muita visibilidade. "Há muitos jogadores que vão dar o salto para ligas profissionais. O Fausto se fosse mais novo, o Tamble nota-se que tem muita qualidade. Noutras equipas, gostei do Gonçalo Gregório [U. Leiria], do Théo [Felgueiras], o Rúben Alves e o Aldair [Sanjoanense]. Qualquer equipa acima, ficava satisfeita com estes jogadores", salientou, contando que vai torcer pelo U. Leiria no play-off de acesso à Liga SABSEG, por passado por lá.