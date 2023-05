"Tínhamos um clube que não punha quase ninguém, em termos de adeptos, no estádio"

Aos 33 anos, Diogo Amado, que se estreou no topo do futebol sénior na temporada 2010/11 ao serviço da equipa de Leiria, vê muitas diferenças entre as duas realidades

O médio Diogo Amado, capitão da União de Leiria, que já garantiu lugar na próxima Liga SABSEG, assume "um grande misto de emoções", quando compara a atual experiência com estreia pelos leirienses na I Liga, em 2010/11.

"Há um grande misto de emoções", porque "vi a União de Leiria na I Liga, em que não nos davam as condições que hoje conseguimos ter".

Nesta época, "graças a toda esta direção e ao trabalho que têm feito", a União de Leiria "sobe à Liga SABSEG com todo o mérito, condições extraordinárias e merece estar nos campeonatos profissionais".

"Olhando para trás, tínhamos um clube no alto patamar do futebol nacional, [mas] não punha quase ninguém, em termos de adeptos, no estádio. Hoje estamos com casas cheias na Liga 3. É uma das grandes diferenças", a par de "todas as condições de trabalho que nos foram dando".

A União de Leiria assegurou o triunfo na Serie 1 da fase de subida da Liga 3, após o triunfo na quinta e penúltima jornada frente ao Sporting de Braga B, no passado sábado, com um golo tardio de Leandro Antunes, aos 89 minutos.

"Temos condições para nos sentirmos atletas e darmos o nosso melhor. Foi um dos fatores que contribuíram para o nosso sucesso esta temporada", afirmou à Lusa Diogo Amado, que em Portugal representou sobretudo o Estoril Praia, somando também passagens pelo Al-Gharafa, do Qatar, e Ajman, dos Emirados Árabes Unidos.

Assumindo "um grande orgulho" por contribuir para a subida à Liga SABSEG, o médio recorda a "união que tem existido" entre a equipa e o público: "É fruto de muito trabalho invisível de quem trabalha para o clube, que conseguiu juntar os adeptos. Tivemos casas cheias em muitos jogos, a bater recordes, e isso é gratificante para nós enquanto atletas".

Agora que "o principal objetivo está garantido", o plantel da União de Leiria ambiciona mais.

"Ainda conseguimos superar-nos um bocadinho. Não queremos ficar por aqui. Primeiro, pelo respeito pelo nosso trabalho e de todos os envolvidos, depois pelo respeito pelo adversário. Queremos ser nós próprios, trabalhar de igual forma e poder colocar a cereja no topo do bolo, como se costuma dizer, e conseguir erguer a taça" da Liga 3, cujo título se disputa no dia 21 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Neste embate, a formação leiriense vai defrontar a equipa vencedora da Serie 2, que é liderada pelo Belenenses, com 10 pontos, mais dois do que o Vilaverdense e mais três do que a Sanjoanense, quando falta disputar a sexta e última jornada, marcada para sábado.