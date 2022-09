Tiago Martins reforça baliza do Moncarapachense

O jogador, que é natural de Tavira, fez a formação no Ginásio de Tavira, tendo ainda passado pelo Olhanense, Pedroense, FC Porto e Belenenses. Já como sénior esteve no Vilafranquense, Vitória SC (equipa B) e nos espanhóis do Huésca (2.ª Divisão Espanhola)

O Moncarapachense , clube algarvio que compete na Liga 3, contratou o guarda-redes Tiago Martins, de 22 anos, que chega à equipa algarvia por empréstimo do Amora FC SAD.

O jogador, que é natural de Tavira, fez a formação no Ginásio de Tavira, tendo ainda passado pelo Olhanense, Pedroense, FC Porto e Belenenses. Já como sénior esteve no Vilafranquense, Vitória SC (equipa B) e nos espanhóis do Huésca (2.ª Divisão Espanhola).