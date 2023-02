Tiago Margarido já não é treinador do Varzim

Saída após a derrota caseira com o São João de Ver.

O Varzim comunicou, na madrugada deste domingo, que rescindiu contrato com o treinador Tiago Margarido. Os poveiros perderam (1-0) com o São de Ver, em casa, e o técnico, de 34 anos, deixa o clube ao fim de 23 jogos (13 vitórias).

"A Varzim Sport Clube - SDUQ vem por este meio informar que chegou a acordo com o treinador Tiago Margarido e respetiva equipa técnica para o fim da relação contratual que unia as duas partes. Queremos destacar o enorme profissionalismo que o mister manteve ao longo do seu percurso no nosso clube. Desejamos ao Tiago as maiores felicidades pessoais e profissionais", lê-se no comunicado dos varzinistas.

Tiago Margarido assumiu o comando técnico do Varzim esta época, após três anos como treinador principal do Canelas 2010. Deixa os Lobos do Mar no quarto posto da Série A da Liga 3.



O nome do sucessor será anunciado nas próximas horas.